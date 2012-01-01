Юрист Шалоносов объяснил правила возврата авиа- и ж/д-билетов

Россияне активно планируют новогодние путешествия и раскупают билеты на самолеты и поезда. Вместе с юристом разбираемся, как вернуть деньги, если планы резко изменятся и поездку придется отменить.

В каких случаях билет можно вернуть?

У авиа- и ж/д-перевозчиков действуют два вида тарифов – возвратные и невозвратные. По закону информация об условиях поездки указывается непосредственно перед покупкой билета и в квитанции, рассказал Москве 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

При этом даже если речь идет о невозвратном тарифе, в отдельных случаях получить деньги назад все равно можно. Среди оснований – когда уехать не получилось по вине перевозчика: в частности, рейс задержали или вовсе отменили, отметил эксперт.

Также право взыскать деньги остается, когда пассажир не успел на посадку из-за незаконного задержания или некорректной работы служб аэропорта.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Например, если предполетный осмотр был слишком долгим или шаттл не успел подвезти к самолету, вернуть деньги за билет получится. Но добиваться этого придется только через суд, приводя все необходимые доказательства.

Кроме того, вернуть деньги можно по медицинским основаниям – болезни самого пассажира или его близкого родственника. Для этого необходимо предоставить соответствующую справку, уточнил эксперт.

Вся ли сумма возвращается пассажиру?

Перевозчик должен компенсировать полную стоимость билета, однако при отказе от поездки менее чем за сутки из нее могут вычесть до 25% на законных основаниях, предупредил Эдуард Шалоносов.

"Еще до покупки пассажиру обязаны разъяснять, какими будут размеры удержания в каждом тарифе", – подчеркнул он.

Как правило, компании возмещают сумму в течение 30 дней с момента обращения.

Куда обратиться для сдачи билетов?

Возврат осуществляется на сайте авиа- или ж/д-перевозчика, где были куплены билеты. Также сделать это можно в офисе компании, на стойке регистрации в аэропорту или кассах на вокзале.

При оформлении этой процедуры пассажир должен предъявить паспорт, бумажный билет или номер заказа, если он приобретался онлайн. Кроме того, могут понадобиться документы, которые подтверждают законность оснований возврата. Например, справки из медучреждения, если речь идет о случаях, когда поездка отменяется по состоянию здоровья, перечислил Эдуард Шалоносов.

О том, за какое количество времени до отправления или вылета получится вернуть билет, можно узнать на сайте перевозчика.