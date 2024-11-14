Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными внутренними направлениями для россиян

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Большинство россиян (54%) забронировали на декабрь авиабилеты на внутренние рейсы, передает "Газета.ру".

При этом самыми популярными внутренними направлениями среди россиян стали Москва, туда отправится 16% соотечественников, Санкт-Петербург – 9% и Сочи – 7%. Кроме того, активно бронируют билеты в Минеральные Воды, куда полетят 4% россиян, Калининград – 3%, Екатеринбург – 3%, а также в Уфу, Махачкалу, Казань и Красноярск – по 2%.

Между тем средняя продолжительность путешествий по стране в последний месяц года составит неделю. Дольше всего, десять дней, путешественники будут находиться в Уфе и Красноярске, меньше всего в Казани – пять дней.

Ранее сообщалось, что столичные отели на новогодние праздники забронированы почти на 100%, аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание. Представитель отрасли Аза Измайлова отметила, что спрос на поездки в Москву в этом году вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 20%. По ее словам, наибольший ажиотаж прогнозируется в начале декабря.