13 ноября, 12:54Туризм
Столичные отели на новогодние праздники забронированы почти на 100%
Фото: depositphotos/rilueda
Столичные отели на новогодние праздники забронированы почти на 100%, сообщается на официальном портале Российского союза туриндустрии.
"Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы. Уже мало что можно найти в отелях 3–4 звезды, но что-то осталось в дорогом сегменте – люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание", – рассказала руководитель одной из турфирм Лариса Федорова.
Кроме того, туры в Москву, если сравнивать с прошлым годом, подорожали на 10–12%, отметила она. Также отмечается рост цен на билеты в культурные учреждения, в том числе в Третьяковскую галерею. Поднялась и стоимость посещения Кремля – до 900 рублей.
Спрос на поездки в столицу в этом году вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 20%, отметила представитель отрасли Аза Измайлова. По ее словам, наибольший ажиотаж прогнозируется в начале декабря.
"Как правило, люди все так же берут классические туры среднего ценового сегмента, в которые включены экскурсии в Кремль, Третьяковскую галерею и на ВДНХ. По срокам чаще всего спрашивают программы на 4–5 дней", – рассказала она.
Между тем в первом полугодии 2024 года в Москве побывали более миллиона иностранных путешественников. За это время турпоток в столицу из стран дальнего зарубежья вырос на 70% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Москву выбирают для деловых поездок, гастрономических открытий, отдыха с семьей и друзьями.
Россияне начали скупать туры для отдыха перед Новым годом или после него