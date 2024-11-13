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Столичные отели на новогодние праздники забронированы почти на 100%, сообщается на официальном портале Российского союза туриндустрии.

"Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы. Уже мало что можно найти в отелях 3–4 звезды, но что-то осталось в дорогом сегменте – люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание", – рассказала руководитель одной из турфирм Лариса Федорова.

Кроме того, туры в Москву, если сравнивать с прошлым годом, подорожали на 10–12%, отметила она. Также отмечается рост цен на билеты в культурные учреждения, в том числе в Третьяковскую галерею. Поднялась и стоимость посещения Кремля – до 900 рублей.

Спрос на поездки в столицу в этом году вырос по сравнению с прошлым годом примерно на 20%, отметила представитель отрасли Аза Измайлова. По ее словам, наибольший ажиотаж прогнозируется в начале декабря.

"Как правило, люди все так же ⁠берут классические туры среднего ценового сегмента, в которые включены экскурсии в Кремль, Третьяковскую галерею и на ВДНХ. По срокам чаще всего спрашивают программы на 4–5 дней", – рассказала она.

Между тем в первом полугодии 2024 года в Москве побывали более миллиона иностранных путешественников. За это время турпоток в столицу из стран дальнего зарубежья вырос на 70% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Москву выбирают для деловых поездок, гастрономических открытий, отдыха с семьей и друзьями.

