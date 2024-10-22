Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья вырос на 70%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Более миллиона иностранных туристов побывали в Москве в первом полугодии 2024 года. За это время турпоток в столицу из стран дальнего зарубежья вырос на 70% по сравнению с тем же периодом 2023 года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, Москву выбирают для деловых поездок, гастрономических открытий, отдыха с семьей и друзьями. Город сумел заинтересовать туристов своим архитектурным наследием, культурой, пешеходными улицами и набережными, а также парками, многочисленными кафе, ресторанами, разнообразной событийной программой.

При этом лидерами по числу гостей, пребывающих в столицу, стали Китай, Турция, Индия и государства Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнила Сергунина. На первом месте среди этих стран оказался Китай. Оттуда в Москву приехали около 190 тысяч раз, что в 2,4 раза больше, чем за первые два квартала 2023 года. Второй стала Турция, граждане которой съездили в столицу 35,2 тысячи раз, на третьем месте – Индия. Ее жители побывали в городе 28,5 тысячи раз.

Вместе с тем вдвое выросло количество путешественников из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки – 260,6 и 17,2 тысячи человек соответственно. Также увеличилось число туристов, приезжающих из Вьетнама. С января по июнь оттуда в Москву прибыли 16,6 тысячи человек.

Кроме того, в городе растет количество бизнес-путешественников из зарубежья. При этом 40% из них возвращаются в Москву, чтобы отдохнуть со своей семьей.

Столица активно знакомит представителей индустрии делового туризма других государств с возможностями организации масштабных событий. Так, в апреле текущего года в городе состоялась конференция Shaping MICE Future, на которую прибыли свыше 100 участников из Индии и России. Также в июне Москва стала местом проведения первого туристического форума БРИКС, на котором побывали делегации Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

Вместе с тем в городе действует программа онлайн-сертификации Moscow MICE Ambassadors. В ходе обучающих курсов представителям отрасли из Индии предлагается узнать об этапах планирования и организации мероприятий на территории столицы.

При этом в 2023 году иностранный турпоток в Москву зафиксировался на уровне 2,3 миллиона человек. В целях укрепления международных связей город принимает участие в крупных профильных выставках, организует бизнес-миссии, а также проекты и мероприятия, ориентированные на внутреннюю и зарубежную аудиторию.

Между тем к началу октября в Москве провели более 900 бесплатных экскурсий, рассказал Сергей Собянин. По его словам, одной из главных ставок в столице является стимулирование культурно-познавательного и развлекательного туризма.