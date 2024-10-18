Собянин: к началу октября в Москве прошло более 900 бесплатных экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве к началу октября провели более 900 бесплатных экскурсий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как отметил мэр, в столице одной из главных ставок является стимулирование культурно-познавательного и развлекательного туризма.

"Богатейшие музейные собрания, многообразие культурных объектов, интереснейшие пешеходные маршруты и даже высокотехнологичные производства – все это притягивает туристов не только в период праздников и отпусков, но и в межсезонье", – сказал Собянин, добавив, что Москва продолжает развивать проекты.

Так, в рамках акции "Московские истории" в 2023 году было организовано более 680 бесплатных экскурсий. К началу октября этого года уже проведено более 900 бесплатных экскурсий. К примеру, жители и гости столицы смогли побывать в Музее Гаража особого назначения, Музее спорта, Российском академическом молодежном театре и фильмофонде "Москино" и многих других.

По словам Собянина, самыми популярными маршрутами стали посещение Останкинской башни, обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе с аудиогидом, экскурсия в Московском зоопарке "Животный мир разных континентов", а также экскурсия "В поисках Красных ворот".

Также Собянин заявил, что Московская музейная неделя объединяет порядка 100 городских музеев. До конца года она пройдет еще три раза: 14–20 октября, 11–17 ноября и 9–15 декабря.

Кроме того, отметил градоначальник, с начала года аудитория проекта "Открой#Моспром" увеличилась до 16 миллионов человек. На постоянной основе гостей встречают более 130 фабрик и заводов пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности. В этом году к проекту присоединились еще 5 производств.

С 2012 года в рамках акции "День без турникетов" было проведено более 6,5 тысячи экскурсий. Желающие могут познакомиться с производством роботов, полимерных материалов, а также компаниями из сферы IT, промышленного дизайна и сервиса. В этом году к проекту присоединилось 112 компаний-участников, 60% из них являются представителями сферы высоких технологий. Следующая акция пройдет в начале декабря.

"Активно встраиваются в экскурсионную повестку московские театры. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представляет экскурсию "Волшебный мир кулис", где каждый желающий может познакомиться с пространством сцены, закулисной частью, фотовыставкой и даже примерить костюмы", – добавил градоначальник.

К примеру, экскурсионные программы в "Театре Терезы Дуровой" бывают приурочены к праздникам, отметил Собянин. На экскурсиях в Московском театре кукол гостей ждет мастер-класс, также во многих театрах открыты собственные музеи.

"Несмотря на то, что музей в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко существует со времен его отцов-основателей, постоянной экспозиции в нем нет. Зато выставки обновляются 3–5 раз в год. К примеру, до конца октября зрители смогут посетить выставку "Главный балетмейстер", посвященную 120-летию культового хореографа ХХ века Владимира Бурмейстера", – сказал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты колледжей побывали в музеях и выставочных залах Москвы благодаря проекту "Музеи – детям". Для школьников и студентов предусмотрено бесплатное посещение по предъявлению карты "Москвенок" и карты москвича.

Семь новых площадок подключились к проекту в 2024 году, в том числе Музей истории ватной игрушки, музей "Дедушкин чердак", павильоны "Цветоводство и озеленение", "Пчеловодство" на ВДНХ и другие.