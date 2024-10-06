Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты колледжей побывали в музеях и выставочных залах Москвы благодаря проекту "Музеи - детям". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня в проекте уже больше 115 музейных и выставочных площадок, например: Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музей "Огни Москвы" и другие городские, частные и ведомственные музеи. Ежегодно их количество увеличивается", – говорится в его публикации.

Как отметил мэр, проект успешно работает в городе с 2017 года. Для школьников и студентов предусмотрено бесплатное посещение по предъявлению карты "Москвенок" и карты москвича.

Семь новых площадок подключились к проекту в 2024 году, в том числе Музей истории ватной игрушки, музей "Дедушкин чердак", павильоны "Цветоводство и озеленение", "Пчеловодство" на ВДНХ и другие.

Ранее для школьников юго-востока Москвы провели экскурсию о застройке, ландшафте и ключевых достопримечательностях района Капотня. Учащиеся посетили современный парк на набережной Москвы-реки, где реализованы парящие пешеходные дорожки – экотропы, с помощью которых можно познакомиться с обитателями болотистого берега.

