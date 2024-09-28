Московские школьники встретились с сильнейшими робототехниками мира

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Школьники Капотни в составе молодежной команды Московского НПЗ посетили столичный этап международного чемпионата "Битва роботов", сообщили в пресс-службе предприятия.

Ребята познакомились с работой ведущих инженеров из России и стран БРИКС, а также посмотрели соревнования с участием 48 спортивных робомашин.

Отмечается, что для учеников подготовили интерактивную программу – выставку технических новинок и прототипов промышленных и бытовых роботов, встречи с именитыми участниками турнира и ведущими инженерами-конструкторами из разных индустрий.

"Захватывающий формат "Битвы роботов" крайне популярен у современных школьников. Уже в юном возрасте они показывают высокий уровень программирования и нестандартный подход к решению инженерных задач. Многие из наших цифровых проектов модернизации разрабатываются и внедряются командой собственного ИТ-кластера предприятия", – отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется интерактивный музей "Город роботов". Пространство здесь разделили на несколько тематических зон. Одна из них – квартал роботов, где можно будет увидеть механического Эйнштейна.