Собянин рассказал, каких роботов производят в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о бытовых, медицинских, обеспечивающих безопасность, и исследовательских роботах, изготавливаемых в Москве. Об этом мэр написал в своем личном блоге.

Так, компания "Моторика" занимается разработками в сфере кибермедицины. Их одной из последних разработок стала система управления робопротезами на основе ИИ. Разработка компании в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получать естественные ощущения от прикосновения к предметам и двигать пальцами независимо друг от друга.

Проект компании поможет по-настоящему "оживить" искусственные конечности – в их планах запуск приложения, которое превратит киберпротез в настоящий смарт-гаджет, с помощью которого можно будет дистанционно корректировать реабилитацию, получить консультацию сервисной службы и даже вызвать такси или совершить бесконтактную оплату.

На счету компании СКТБ ПР порядка 20 моделей роботов разного класса и назначения. Они приспособлены для дистанционной работы под управлением человека в опасных условиях. Среди них – компактный робот-пожарный для работы на АЭС, роботизированный комплекс "МУЛ", позволяющий осуществлять транспортировку до 120 килограмм веса и уникальный робот-амфибия, не имеющий аналогов в мире.

Данный комплекс создан для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе атомных станциях, шахтах и способен работать в условиях высокой радиации на глубине до четырех метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы.

Компания "Альтер" разрабатывает комплексы дронов и роботизированных устройств для МЧС – среди них дроны для постоянного освещения над рабочей зоной, каждый из которых может осветить территорию площадью до 500 квадратных метров.

Другим проектом компании является управляемый вездеход, предназначенный для обследования завалов и поиска пострадавших. Его большая грузоподъемность и минимальные габариты позволяют ему работать в труднодоступных, труднопроходимых местах с высоким радиационным фоном или химическим загрязнением.

Столичная компания "САГА Технологии" выпускает учебных роботов-манипуляторов, которые предназначены для знакомства с робототехникой школьников и студентов. У машины в комплекте идут насадки для карандаша или фломастера, пневматические присоски, а также приспособления для лазерной гравировки и 3D-печати – робот серийно производится в столице и поставляется в различные образовательные учреждения от школ до колледжей и институтов.

А компания Engy разработала и изготовила высокоскоростной робот-постамат, который может стать полноценной заменой пункта выдачи заказов и традиционных устройств. В постамате реализован автономный режим работы для круглосуточной работы без участия человека. Система способна получать и выдавать посылки и интернет-заказы, обеспечивая оперативную сортировку в зависимости от габаритов, надежное хранение посылок и их выдачу получателям по принципу единого окна.

Ранее "Московская техническая школа" представила курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика". Одним из них стал "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях". Она нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды.

Собянин ранее также сообщал, что по итогам 2023 года на площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем годом ранее.