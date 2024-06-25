Курсы по робототехнике и сенсорике стартовали в "Московской технической школе"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новые курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика" разработаны "Московской технической школой" (МТШ) и Национальным исследовательским университетом "Московский энергетический институт" (НИУ "МЭИ"), рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Применение роботов актуально сегодня во многих отраслях экономики, в частности в промышленности, транспорте и логистике", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента, модуль "Робототехника и сенсорика" динамично развивается и расширяется с 2022 года. Недавно запустили два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разных программ, направленных на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими.

Так, появился новый очный курс "Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий". Он направлен на формирование у инженеров компетенций в области оценки статуса научных проектов и подготовки методических и документальных решений для неклинических наблюдений с участием добровольцев. Курс рассчитан на 16 академических часов.

В свою очередь, профессор кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ "МЭИ", доктор биологических наук Олег Кубряк уточнил, что программа подготовлена специально для тех, кто придумывает и конструирует новые технические решения. Она состоит из трех модулей, в каждом из которых три компактные лекции.

Также появилась новая очно-дистанционная программа "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях". Она нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды. Участники курса изучат колесных роботов и побывают на реальном полигоне. Программа рассчитана на 32 академических часа.

Инженер первой категории кафедры радиотехнических систем, руководитель платформы "Робовейник" НИУ "МЭИ" Олег Глухов дополнил, что на специализированной платформе обеспечены условия для практической реализации мультиагентного взаимодействия автомобилей-роботов. Также есть возможность погрузиться в реальный процесс проектирования будущего городского транспорта.

Ранее три новые программы в рамках направления "Технологии связи" были разработаны МТШ и специалистами НИУ "МЭИ". Одним из новых курсов стал "Модельно-ориентированное проектирование радиотехнических систем". Его создали для инженеров, работающих в сфере радиотехники, в частности радиолокации, радионавигации и систем связи.