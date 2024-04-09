"Московская техническая школа" подготовила более 200 специалистов в области ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 200 сотрудников московских предприятий получили необходимые навыки и знания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) благодаря проекту "Московская техническая школа" (МТШ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарью Степанову.

Замглавы ведомства напомнила, что направление "Искусственный интеллект в промышленности" было открыто в 2022 году для развития у сотрудников промышленных предприятий навыков и компетенций в области высоких технологий.

"С того момента в "Московской технической школе" прошли обучение свыше 200 инженеров, способных с помощью ИИ-инструментов сокращать производственные издержки, увеличивать эффективность предприятий, а также контролировать и оптимизировать промышленные процессы на площадках. Сегодня сотрудникам столичных заводов доступно около 40 курсов по этому направлению", – добавила Степанова.

МТШ развивает программу совместно с 13 партнерами: Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московским техническим университетом связи и информатики и прочими вузами.

Проректор РЭУ имени Г. В. Плеханова Ксения Екимова отметила, что университетом были подготовлены пять программ по ИИ для сотрудников столичных предприятий.

"Активное взаимодействие РЭУ имени Г. В. Плеханова с "Московской технической школой" позволило актуализировать образовательные программы с учетом профессиональных компетенций, связанных с искусственным интеллектом, необходимых для работников отдельных отраслей промышленности, а также требований практикоориентированности высшего образования", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что с помощью искусственного интеллекта столичные врачи смогут на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) определять такие заболевания шейного отдела позвоночника, как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноз позвоночного канала.

До этого стало известно, что по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта (ИИ) Россия вошла в десятку стран-лидеров. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики – 31,5%.