Ракова сообщила о заявках из девяти регионов на подключение к московским ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыт доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медорганизаций всей России. Сейчас заявки на подключение к ней подали из девяти регионов страны, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в феврале 2024 года Сергей Собянин объявил о том, что по поручению Владимира Путина столица будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к своим сервисам ИИ для любой российской медорганизации. Алгоритмы указывают на снимке области возможных патологий цветовыми подсказками, автоматически делают измерения, важные для врача при постановке диагноза, и составляют проект описания исследования, подчеркнула заммэра.

Ракова отметила, что московские медики используют эти технологии уже четыре года и они доказали свою эффективность. Сейчас ИИ позволяет быстрее и точнее находить признаки разных заболеваний, добавила вице-мэр.

Уточняется, что доступ к платформе мосмедии.рф ("МосМедИИ") открыт с 15 февраля этого года. Туда уже поступили заявки из медучреждений Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской и Кемеровской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Чечни, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. На самой платформе пользователи могут познакомиться с существующими сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столичного Депздрава, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев рассказал, что сейчас в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике в распоряжении докторов 57 сервисов ИИ по 29 направлениям. Алгоритмы помогают находить на маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках признаки 37 заболеваний, объяснил он.

Ранее Собянин заявил, что количество лучевых исследований в столице за 2023 год выросло на 15%. Так, половина снимков – 5 из 10 миллионов – описаны медиками Московского референс-центра, благодаря которому лучевая диагностика в Москве уже четыре года работает по новому принципу, сказал он.

Со слов мэра, эти исследования проходят по месту жительства, в ближайшей поликлинике. Потом снимки автоматически передаются в единый информационный центр, а далее специалисты забирают их для изучения.

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