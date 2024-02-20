ИИ обработал свыше 350 тыс маммограмм в столице за год в рамках системы ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Алгоритмы компьютерного зрения проанализировали свыше 350 тысяч снимков после внедрения искусственного интеллекта в работу описания профилактических маммограмм в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИИ был внедрен в систему год назад, уточнила она. По словам вице-мэра, маммография является эффективным способом выявления рака молочной железы на ранней стадии.

"У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские ученые установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что благодаря ИИ можно в значительной степени сократить рабочую нагрузку на рентгенологов и увеличить оперативность диагностики рака молочной железы.

С начала 2023 года двойное чтение профилактических маммографических исследований москвичей проводится ИИ и врачом-рентгенологом. Такое решение помогает оперативнее предоставлять пациентам результаты, специалисты же экономят временные ресурсы.

Как отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев, ИИ снизил нагрузку на врачей во время диагностики заболеваний молочной железы. Пациенты могут гораздо быстрее получить заключения, отметил он.

"Более того, искусственный интеллект страхует врача от возможных пропусков патологий. Использование современных технологий в области диагностики открывает новые горизонты в обеспечении доступа к качественной медицинской помощи", – заключил Васильев.

Ранее Сергей Собянин в ходе осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил Владимиру Путину о преображении системы столичного здравоохранения, а также внедрении в нее цифровых технологий и ИИ. По словам мэра, власти города намерены полностью модернизировать медицинскую инфраструктуру Москвы. За последние пять лет в столице восстановили и возвели два миллиона медицинских объектов, заявил он.

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