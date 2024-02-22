В РФ создали виртуального офтальмолога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России создали программу, которая может определять глазные заболевания по снимкам. Их делают врачи с помощью прибора для детекции дефектов зрения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработчиков.

Отмечается, что изображения загружаются в ПО, где искусственный интеллект (ИИ) анализирует их и выдает предположительный диагноз. Сейчас нейросеть может выявлять такие патологии, как катаракта, глаукома, миопия и возрастная макулодистрофия. Специалисты считают решение перспективным, но требующим доработки. Например, для его использования офтальмологами нужно, чтобы оно определяло больше заболеваний, говорится в материале.

Представители Донского государственного технического университета рассказали, что программисты научили ИИ распознавать дефекты зрения. По словам авторов, уже полностью готов сам софт, написанный на языке Python.

Автор проекта Михаил Шурдук уточнил, что врач загружает снимок глаза в специальное приложение для Windows, нейросеть анализирует его в течение 2–3 секунд и выдает предварительный диагноз.

Уточняется, что ПО разработано для персональных компьютеров с операционной системой Windows. Другие ОС, например Linux и macOS, в данный момент не поддерживаются.

По информации газеты, созданный программистами ИИ обучен на более чем трех тысячах снимков, которые сделаны с помощью фундус-камеры. Авторы алгоритма добавили, что точность распознавания снимков составляет до 95%. Нейросеть построена на архитектуре VGG-19 – эти библиотеки специалисты используют для обучения нейронных сетей для работы с изображениями.

Также в планах разработчиков улучшить функциональность ПО. Для этих целей они продолжат обучать ИИ на других снимках с подтвержденными диагнозами, чтобы нейросеть смогла распознавать такие же случаи еще точнее. Более того, авторы алгоритма хотят расширить и перечень распознаваемых болезней, а также обеспечить возможность хранения уже существующих изображений в программе.

В настоящее время софт находится в стадии бета-версии, конкретные сроки выхода полноценной версии программы не уточняются.

Врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor Татьяна Крюкова рассказала, что интеграция ИИ и фундус-камеры выглядит крайне перспективной. По ее словам, пока что заявленный список патологий, которые может распознавать устройство, ограничен. Но есть большой потенциал для дальнейшего развития, заявила она. Крюкова добавила, что программой могут пользоваться и молодые врачи, которые хотели бы дополнительно убедиться в правильности постановки диагноза.

В свою очередь, гендиректор "Санаториума", руководитель комитета по ИТ Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Дмитрий Естенков указал, что технологии, ускоряющие рутинный процесс без вреда для пациента и помогающие врачам в работе и принятии решений, все глубже проникают в медицину. Они, по его мнению, не заменят медработника, но помогут эффективно использовать его время.

Управляющий директор технологических конкурсов НТИ Up Great Юрий Молодых добавил, что такие болезни, как катаракта, глаукома, миопия и возрастная макулодистрофия, могут быть без труда распознаны с помощью ИИ. Он полагает, что при подготовке подобных решений самое важное – сбор данных для обучения нейросети.

Он сказал, что датасет – это не просто база изображений, но еще и снимков, размеченных профессиональными врачами, то есть с поставленным диагнозом или даже подробным текстовым описанием. Поэтому даже три тысячи снимков – серьезная работа, без которой достижение такой точности было бы невозможно, отметил специалист.

Эксперт центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Петр Кшнякин добавил, что разработчикам также надо подумать над улучшением софта. Он считает, что, кроме постановки диагноза, было бы полезно заранее определиться с будущей тактикой лечения конкретного пациента. По его мнению, ИИ мог бы на основании данных электронной медицинской карты пациента формировать прогноз развития заболевания, а также определять предполагаемую тактику лечения.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что специалисты московского Центра диагностики и телемедицины создали первый открытый набор данных с результатами компьютерной томографии (КТ) головного мозга для обучения медицинских нейросетей.

Она уточнила, что банк данных включает в себя около 800 КТ-исследований, дополнительную клиническую и техническую информацию. С его помощью разработчики ИИ смогут тестировать нейросети для определения заболеваний головного мозга, включая определение внутричерепного кровоизлияния, подчеркнула Ракова.

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