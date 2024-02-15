Столичным врачам удалось сократить время постановки диагноза с помощью ИИ

На помощи столичным врачам пришел искусственный интеллект. Благодаря цифровым технологиям время постановки диагноза сократилось в несколько раз.

Новейшие технологии развивают в столичном центре диагностики и телемедицины. Там уже научились дистанционно контролировать лучевые исследования пациентов по всему городу.

Как роботы помогают врачам в постановке диагноза? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.