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15 февраля, 07:15

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Столичным врачам удалось сократить время постановки диагноза с помощью ИИ

Столичным врачам удалось сократить время постановки диагноза с помощью ИИ

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На помощи столичным врачам пришел искусственный интеллект. Благодаря цифровым технологиям время постановки диагноза сократилось в несколько раз.

Новейшие технологии развивают в столичном центре диагностики и телемедицины. Там уже научились дистанционно контролировать лучевые исследования пациентов по всему городу.

Как роботы помогают врачам в постановке диагноза? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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