15 февраля, 07:15Город
Столичным врачам удалось сократить время постановки диагноза с помощью ИИ
На помощи столичным врачам пришел искусственный интеллект. Благодаря цифровым технологиям время постановки диагноза сократилось в несколько раз.
Новейшие технологии развивают в столичном центре диагностики и телемедицины. Там уже научились дистанционно контролировать лучевые исследования пациентов по всему городу.
Как роботы помогают врачам в постановке диагноза? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.