Собянин доложил Путину о внедрении цифровых технологий и ИИ в здравоохранении

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин во время осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Мэр назвал национальный проект "Здоровье" самым востребованным в России, отметив, что нет ничего ценнее здоровья человека. Обращаясь к Путину, Собянин указал, что президент уделяете огромное внимание этому проекту.

"По вашему поручению мы стараемся сделать московскую медицину одной из самых продвинутых в мире, среди мегаполисов мира, и не только с точки зрения одной уникальной клиники и технологий, а доступности и качества для всех москвичей, и не только москвичей, потому что очень много граждан России приезжают в Москву", – сказал мэр.

Он добавил, что столичные власти решили полностью модернизировать медицинскую инфраструктуру Москвы. По его словам, за последние пять лет специалисты восстановили и возвели два миллиона медицинских объектов.

Вместе с тем Собянин отметил, что во время работ масштабно обновляется медицинское оборудование. В настоящий момент специалисты обновили 50 тысяч единиц современной техники, что составляет примерно половину от всего объема. Кроме того, 50 тысяч единиц будут обновлены в ближайшие годы, уточнил он.

В свою очередь, в пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что столичный Центр диагностики и телемедицины находится на улице Петровке. Учреждение стало одним из самых крупных в мире телерадиологических центров, которые были возведены для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований.

В центре работают порядка 400 врачей-рентгенологов городских поликлиник. Они описывают около 130 тысяч снимков в неделю. Речь идет о компьютерных и магнитно-резонансных томограммах, маммограммах и рентгенологических снимках, выполняемых в 90 медучреждениях столицы.

По данным пресс-службы, в прошлом году специалисты описали 5 миллионов исследований, что в два раза больше, чем в 2022-м. Обновленная модель организации службы лучевой диагностики помогла уменьшить время описания исследований в 16 раз.

Помимо прочего, была увеличена эффективность деятельности врачей-рентгенологов. Сейчас специалисты этого направления могут расшифровывать большее количество снимков, отметили в пресс-службе. В своей работе они способны задействовать широкие возможности цифровых помощников, а голосовой ввод описаний на 30% уменьшил время подготовки заключений врачей.

За последнее время применение ИИ-технологий в лучевой диагностике во многом увеличилось. Сейчас с их помощью было обработано свыше 12 миллионов исследований. Посредством технологий искусственного интеллекта медики Москвы поставили 13,7 миллиона диагнозов по 95% самых распространенных заболеваний, заключили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 14 февраля Путин обсудит с Собяниным вопросы развития цифровых технологий в здравоохранении Москвы.

До этого мэр рассказал, что власти Москвы намерены преображать технологии ИИ для диагностики разных недугов. По словам Собянина, с 2019 года городские больницы стали задействовать сервисы компьютерного зрения на постоянной основе.

В частности, в распоряжении московских медиков есть свыше 50 сервисов компьютерного зрения по 29 направлениям лучевых исследований. В их числе – рентгенография, флюорография, КТ.

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