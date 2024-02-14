14 февраля, 12:18Общество
Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда продлили в Москве до 16 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Период предупреждения – до 11:00 16 февраля. Гололедица на дорогах", – говорится в сообщении.
До этого предупреждение было объявлено в Москве и Подмосковье до 15 февраля. Причиной образования наледи на дорогах стал дождь, прошедший в столице в понедельник.
В среду, 14 февраля, в столице прогнозируется облачная погода. Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 8 до 10 градусов мороза, а в Подмосковье – от 8 до 13 градусов мороза. Местами ожидается небольшой снег.
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