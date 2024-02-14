Синоптик рассказал, как изменится погода в Москве на текущей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как изменится погода в Москве на текущей неделе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Будни в столице начались с довольно необычной погоды. Дороги покрылись наледью после прошедшего дождя. Температура воздуха в приземном слое была низкой: -3…-4 градуса, напомнил синоптик.

"На высоте 500–1 000 метров был теплый воздух – 2…3 градуса. А выше полутора километров – снова отрицательные значения", – добавил Вильфанд.

Однако сейчас на юго-запад начинает перемещаться выраженный антициклон. Его центр пока зафиксировался над Западной Сибирью. Оттуда в Москву придет похолодание.

В среду, 14 февраля, температура воздуха в Москве понизится до -10 градусов днем и до -15…-17 градусов ночью.

Однако более сильные морозы придут в столицу в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля. В эти дни в Москве днем ожидается от -12 до -14 градусов, а ночью – от -20 до -22.

Несмотря на сильные морозы, погода в четверг и пятницу будет красивой, сообщил Вильфанд. Она кажется малооблачной, а на солнце будет искриться снег.

До 15 февраля в Москве действует желтый уровень погодной опасности. До 11:00 москвичам следует быть внимательными на дорогах из-за гололедицы. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 08:00.



Антициклон принес в столицу похолодание 14 февраля