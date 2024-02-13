Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 15 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы на дорогах в Москве до 11:00 четверга, 15 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Подмосковье аналогичное предупреждение будет действовать до 08:00 четверга.

Во вторник, 13 февраля, в столице прогнозируется облачная погода с умеренными осадками. Температура воздуха в Москве не опустится ниже четырех градусов мороза, в Подмосковье – ниже семи градусов мороза.

Однако к концу рабочей недели в городе ожидается существенное похолодание. В ночь на четверг, 14 февраля, ожидается до минус 24 градусов, в пятницу – до минус 22 градусов.



В комплексе горхозяйства предупредили москвичей о гололедице 13 февраля