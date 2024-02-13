Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 13 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с небольшим снегопадом ожидается в Москве 13 февраля. В Подмосковье прогнозируются умеренные осадки. На дорогах ожидается гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза, по области – от 2 до 7 градусов мороза.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 17 градусов, а в Подмосковье – до минус 19 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать в столице до 21:00 13 февраля, в области – до 21:00 14 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что с 14 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода. Самыми морозными днями станут 15 и 16 февраля: температура будет на 10–12 градусов ниже нормы.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 13 февраля