Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – подчеркнули синоптики.

Метеопредупреждение будет действовать в столице до 21:00 вторника, 13 февраля, в области – до 21:00 14 февраля.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ сообщили, что в связи с прохождением атмосферного фронта до 21:00 12 февраля в Москве ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, туман и гололед.

На фоне этого пешеходов попросили соблюдать внимательность и аккуратность на улице, а водителям порекомендовали придерживаться скоростного режима и дистанции.

В свою очередь, на Московской железной дороге специалисты начали проводить мероприятия по исключению образования наледи на контактной сети. Они отслеживают температуры и осадки, собирают сведения от локомотивных бригад о токосъеме, а также выводят технику на линии.

Ледяной дождь начался в Москве 12 февраля