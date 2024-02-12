Ледяной дождь и 20-градусные морозы ожидаются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В начале недели в Москве ожидается ледяной дождь, а в конце – 20-градусные морозы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

Синоптик утверждает, что на столицу надвигается теплая воздушная масса, которая принесет вместе с собой 12 февраля снег и ледяной дождь. При этом столбики термометров в этот день также поднимутся до минус 3–5 градусов. К 13 февраля, по его словам, ожидается усиление снега, а температура упадет до минус 6–8 градусов.

"Со среды (14 февраля. – Прим. ред.) из-за арктического антициклона температура начнет резко понижаться. Осадки закончатся и сильно начнет расти давление", – предупредил специалист.

Шувалов добавил, что 14 февраля температура воздуха в Москве сохранится на уровне минус 13–17 градусов, а к концу рабочей недели жители и гости столицы должны быть готовыми к 20-градусным морозам.

Ранее в столице продлили до 21:00 13 февраля оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. На дорогах ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение, а в отдельных районах Москвы пройдет ледяной дождь.



Мокрый снег ожидается в Москве утром 12 февраля