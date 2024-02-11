Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 12 февраля из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям и гостям столицы пересесть 12 февраля на общественный транспорт из-за непогоды.

По информации телеграм-канала ведомства, в понедельник, 12 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег и ледяной дождь. В связи с этим москвичам предложили воспользоваться для поездок по городу МЦК, метро и МЦД, которые работают штатно в условиях непогоды.

"По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек. Для поездок в аэропорт пользуйтесь надежным поездами "Аэроэкспресс". Они следуют точно по графику", – уточнили в департаменте.

Если же все-таки необходимо воспользоваться личным транспортом, тогда в Дептрансе Москвы посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

За ситуацией на столичных дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, напомнили в ведомстве.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило, что в связи с прохождением атмосферного фронта, в период с 06:00 до 21:00 12 февраля в столице ожидается налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах ледяной дождь и туман.

В МЧС призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам же напомнили о необходимости сохранять внимательность и осторожность на улице.



В комплексе горхозяйства предупредили москвичей о ледяном дожде и гололедице 12 февраля