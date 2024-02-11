Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане днем 12 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с прохождением атмосферного фронта, в период с 06:00 до 21:00 12 февраля в столице ожидается налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах ледяной дождь и туман. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, в МЧС призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Также в МЧС призвали сохранять внимательность и осторожность на улице.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в понедельник, 12 февраля, в столице ожидается ледяной дождь. На фоне непогоды в столице будет действовать оранжевый уровень опасности. Также в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 21:00 вторника, 13 февраля.