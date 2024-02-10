Потепление до минус одного градуса придет в столицу в начале следующей недели

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 12 февраля, в столицу придет потепление. В первый рабочий день синоптики обещают от минус трех до минус одного градуса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Синоптики сообщают, что в субботу, 10 февраля, столбики термометров покажут от минус 12 до минус 10 градусов, при этом существенных осадков в городе не отмечается. В ночь на воскресенье температура воздуха составит от минус 22 до минус 20 градусов. 11 февраля, прогнозируется небольшой снег.

В ближайшие дни в Москве будет сохраняться облачная погода и снег. При этом уже в понедельник, 12 февраля, в город придет потепление. Температура воздуха в столице будет колебаться от минус трех до минус одного градуса. Также ожидается мокрый снег, а также местами гололед.

В начале следующей недели столбики термометров покажут от минус шести до минус одного градуса, может пройти небольшой снег.

Ранее в Гидрометцентре напомнили, что в Московском регионе до утра 11 февраля сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

До этого жителей столицы предупредили, что в городе 12 февраля может пройти ледяной дождь. Столбики термометров покажут от минус 9 до минус 7 градусов в Москве и от минус 11 до минус 6 – по области.