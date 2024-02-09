Ледяной дождь может пройти в Москве 12 февраля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ледяной дождь может пройти в Москве и области в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ледяной дождь прогнозируется в первой половине дня, когда температура начнет повышаться. На дорогах возможно появление гололедицы. По данным экспертов, ледяной дождь в Москве проходит в среднем до трех-четырех раз за всю зиму.

Синоптики уточнили, что 12 февраля под влиянием атмосферного фронта обширного атлантического циклона прогнозируется снег. Столбики термометров покажут от минус 9 до минус 7 градусов в Москве и от минус 11 до минус 6 – по области.

При этом днем того же дня температура резко повысится в связи с распространением субтропического воздуха со Средиземноморья. В столице будет от минус 2 до 0 градусов, в Подмосковье – от минус 4 до плюс 1 градуса, отмечают специалисты.

Кроме того, ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, в некоторых районах – налипание мокрого снега и гололед.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что к концу текущей недели в Москве прогнозируются аномальные морозы из-за формирования на северо-востоке России антициклона. По словам эксперта, в выходные столбики термометров опустятся до показателя в минус 20–23 градуса, а днем – до минус 10–13 градусов.

Накануне циклон "Ольга", который вызвал обильный снегопад в Москве и соседних регионах, ушел из Центральной России и двинулся на восток страны. По словам Шувалова, циклон не был экстремальным, просто ярко выраженным и вполне характерным для февраля.

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