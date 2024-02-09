Жителей столицы предупредили о сибирских морозах к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К концу текущей недели в Москве прогнозируются аномальные морозы из-за формирования на северо-востоке России антициклона. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

"Температура воздуха опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Самый пик похолодания придется на ночь с субботы на воскресенье", – заявил он.

По словам эксперта, в выходные столбики термометров опустятся до показателя в минус 20–23 градусов, а днем – до минус 10–13 градусов. При этом синоптик уточнил, что уже 12 февраля прогнозируется небольшое потепление, которое на следующий день сменится новым приходом холодного арктического воздуха.

Ранее сообщалось, что циклон "Ольга", который вызвал обильный снегопад в Москве и соседних регионах, ушел из Центральной России и двинулся на восток страны.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова добавила, что в столичном регионе с 7 на 8 февраля выпало порядка 8,9 миллиметра осадков, что составляет примерно 20% от ее месячной нормы. При этом, как она утверждает, с начала зимы в Москве выпало 172 сантиметра снега.



Циклон "Ольга" принес массивные осадки и понижение температуры в столице