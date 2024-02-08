Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе за последние сутки выпало порядка 8,9 миллиметра осадков, что составляет примерно 20% от ее месячной нормы. Об этом в своем телеграм-канале заявила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Всю первую неделю месяца шел снег, от небольшого до сильного", – напомнила она.

По словам синоптика, с начала февраля в столице выпало уже 50% месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова достиг 12 сантиметров. При этом, как добавила Позднякова, с начала зимы в Москве выпало 172 сантиметра снега.

"Это почти на 9% превышает норму холодного сезона, который в нашем регионе длится до середины апреля. А впереди еще почти два месяца со снежными осадками", – предупредила она.

Ранее "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", который вызвал мощный снегопад в столице. Там отметили, что, согласно прогнозам синоптиков, высота сугробов в Москве может достичь 58 сантиметров, что в последний раз было в 1999 году.

При этом глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов пообещал, что снегопад закончится в столице до 07:00 четверга, 8 февраля. После этого, по его словам, центр циклона начнет переходить к Нижнему Новгороду.

Для борьбы с последствиями снегопада в центре Москвы подключили примерно 15 тысяч человек. Кроме того, комплекс городского хозяйства увеличил количество спецтехники, предназначенной для уборки снега.



Циклон принес в Москву снегопады и метели