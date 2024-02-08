"Роскосмос" поделился фотографией накрывшего Москву циклона "Ольга"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок циклона "Ольга", который вызвал мощный снегопад в столице. Соответствующий снимок госкорпорация разместила в телеграм-канале.

"На спутниковом снимке "Метеора-М" – циклон "Ольга". Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня", – указано в сообщении.

Там отметили, что согласно прогнозам синоптиков, высота сугробов в Москве может достичь 58 сантиметров, что в последний раз было в 1999 году.

По прогнозу главы прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, снегопад закончится в столице к 04:00–07:00 четверга, 8 февраля. Затем снегопад начнет стихать, так как центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду, объяснил синоптик.

Около 15 тысяч человек дополнительно задействованы в борьбе с последствиями снегопада в центре Москвы. Кроме того, комплекс городского хозяйства увеличил количество спецтехники, предназначенной для уборки снега.

Москвичи выбрали, как выглядит циклон "Ольга"