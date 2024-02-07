Москвичей предупредили о 20-градусных морозах в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха ночью опустится до минус 21 градуса в Москве в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу ночью в столичном регионе ожидается температура минус 19–21 градус, а днем воздух прогреется до минус 15 градусов. При этом в ночь на воскресенье столбики термометров вновь упадут до 20 градусов мороза, но днем температура снова поднимется до минус 8–10 градусов, несмотря на ожидаемый 11 февраля снег.

В связи с этим синоптик подчеркнула, что в выходные в Москве прогнозируется высокое атмосферное давление.

"Субботнюю погоду можно назвать категории холодной, так как у нас не будет сильного ветра и высокой влажности. Поэтому этот морозец в дневные часы будет, думаю, переноситься москвичами легче, чем сырая и ветреная погода", – предупредила Позднякова.

Ранее синоптик сообщила, что сильный снег и ветер до 15 метров в секунду, а также метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в столице 7 и 8 февраля. Уже в четверг, 7 февраля, по ее словам, температура воздуха понизится до минус 15 градусов, а с пятницы в столичном регионе наступят аномальные холода. По словам синоптика, к 10 и 11 февраля столбики термометров опустятся до 25 градусов.



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