Москвичей предупредили об аномальных морозах и метели до конца недели

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный снег и ветер до 15 метров в секунду, а также метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в столице 7 и 8 февраля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Температура воздуха в Москве 7 февраля составит минус 8–10 градусов ночью, и до минус 7 градусов – в дневные часы", – уточнила специалист, предупредив, что 8 февраля морозы усилятся.

Так, уже в четверг, 7 февраля, температура воздуха понизится до минус 15 градусов, а с пятницы в столичном регионе наступят аномальные холода. По словам синоптика, к 10 и 11 февраля столбики термометров опустятся до 25 градусов градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей об аномальных морозах до 25 градусов, которые ожидаются в ночь на 10 февраля. По его словам, уже днем 8 февраля на смену снегопадам придет холодный арктический воздух, а температура будет в районе 10 градусов мороза.



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