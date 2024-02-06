Морозы до 25 градусов придут в столичный регион в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы до 25 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на субботу, 10 февраля. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что уже днем в четверг, 8 февраля, на смену снегопадам придет холодный арктический воздух, а температура будет в районе 10 градусов мороза.

В ночь на пятницу, 9-го числа, термометры упадут до минус 20 градусов, но в ночь на субботу морозы на территории Московской области могут достигнуть 25 градусов, а в Москве термометры опустятся ниже 20 градусов холода, сказал он.

При этом, по словам синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина, серьезное похолодание ожидает Москву с 8 февраля, однако усиление холода будет отмечаться уже в ночь на 7-е число. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"В четверг (8 февраля. – Прим. ред.) ночью в Москве температура – от минус 12 до минус 13 градусов, по области – от минус 11 до минус 16 градусов. Днем в четверг в Москве – от минус 9 до минус 11 градусов", – заявил он.

Самыми холодными периодами должны стать ночи на пятницу и субботу, 9 и 10 февраля, подчеркнул синоптик. По его мнению, ночью 9-го числа температура в столице упадет до минус 23 градусов, а 10 февраля – до минус 21 градуса.

"В воскресенье придет очередная волна теплого воздуха", – заключил он, пообещав москвичам днем 11-го числа потепление до минус 5 – 0 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказывал о морозах до минус 10 градусов в ночь на 7-е число в Москве. При этом ветер будет достигать 10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что москвичей 8 и 9 февраля ожидает "сыктывкарский январь", что означает резкое понижение ночных температур до минус 15 – минус 20 градусов.

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