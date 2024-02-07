Около 15 тысяч человек дополнительно привлекут к уборке снега в центре Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 15 тысяч человек дополнительно задействуют в борьбе с последствиями снегопада в центре Москвы. Кроме того, комплекс городского хозяйства увеличил количество спецтехники, предназначенной для уборки снега, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что дополнительные силы привлекли в каждом столичном округе. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, добавил Бирюков.

"По одному центру будет дополнительно привлечено приблизительно 15 тысяч человек – работников наших инженерных компаний. Они на такие случаи имеют соответствующие сценарии, планы уборки", – уточнил он.

Что касается работы техники, в течение 8 часов она трижды совершает проход, чтобы расчистить дороги от снега, заметил Бирюков. Сначала снег отбрасывают на газон, а затем его утилизируют, объяснил заммэра.

"Будет привлечено примерно 14 тысяч различных видов техники для этой работы", – резюмировал Бирюков.

В свою очередь, порядка 2 тысяч человек привлекут к уборке снега на Московской железной дороге. Как отмечает перевозчик, в ночь на 8 февраля на линию выведут 90 единиц спецтехники.

"На станциях для расчистки путей, стрелочных переводов задействуем свыше 2,5 тысячи железнодорожников. Около 2 тысяч человек будут расчищать платформы. При необходимости привлечем дополнительные силы", – говорится в публикации МЖД.



Пассажиров призвали помнить о правилах безопасности на железнодорожных объектах.

По прогнозу главы прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, снегопад закончится в столице к 04:00–07:00 четверга, 8 февраля. Он уточнил, что до полуночи осадки будут интенсивными, сохранится плохая видимость. Затем снегопад начнет стихать, так как центр циклона отойдет к Нижнему Новгороду, объяснил синоптик.

Столичных водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте во время снегопада. В Дептрансе Москвы уточнили, что добраться до нужного места будет быстрее на автобусе или такси.



Синоптики сообщили, что четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 февраля