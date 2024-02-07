Сугробы в Москве могут достигнуть рекордной высоты 8 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота снежного покрова может побить рекорд 25-летней давности в четверг, 8 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог обратил внимание, что за последние сутки сугробы выросли на 11 сантиметров – до 53 сантиметров. Такие показатели в 1,5 раза превышают норму, подчеркнул он. Тишковец также отметил, что такие значения – еще не предел, поскольку выпадение осадков продолжается.

"За ближайшие 12 часов прирост снега составит дополнительно еще 4–5 сантиметров, а значит, московские сугробы завтра могут повторить рекорд дня 1999 года, когда было 58 сантиметров", – говорится в его публикации.

Ранее москвичей предупредили о сильном снеге и ветре до 15 метров в секунду, а также о метели и снежных заносах на дорогах 7 и 8 февраля. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами. Пешеходов просят не укрываться под деревьями.



Высота столичных сугробов превысила 50 сантиметров