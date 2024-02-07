Москвичей предупредили об интенсивных осадках после полудня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интенсивные осадки ожидаются в столице после полудня в среду, 7 февраля. На фоне прогнозируемой непогоды коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, местами сильный. Интенсивные осадки начнутся после 12:00. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы", – говорится в публикации.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами. Жителей столицы также предупреждают о порывистом ветре и метели. Пешеходов просят не укрываться под деревьями, а автомобилистов – не оставлять рядом с ними машины.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что сугробы в Москве преодолели отметку 50 сантиметров.

По его словам, за прошедшие сутки высота снежного покрова в столице выросла на 11 сантиметров. При этом рекорд по-прежнему остается за 7 февраля 1999 года. Тогда сугробы в Москве достигли 58 сантиметров, уточнил синоптик.



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