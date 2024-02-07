Ночь на 7 февраля стала самой холодной в столице с начала месяца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на среду, 7 февраля, стала самой холодной в столице с начала месяца. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москву вернулись нормальные февральские морозы. <...> Под утро в столице мороз окреп до минус 10,6 градуса, по области столбики термометров колебались от минус 8 до минус 18, что соответствует многолетней норме", – указал он.

Всего за день выпало 5 миллиметров осадков, что составило треть от нормы декады. Также он подчеркнул, что уже в конце текущей недели москвичей ожидают морозы до 20 градусов.

По информации главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, 7-го и 8-го числа в Москве ожидается сильный снег и ветер со скоростью до 15 метров в секунду. На дорогах будут снежные заносы, а 8 февраля морозы усилятся.

Из-за снегопада, который прошел в ночь со вторника на среду, коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности.

Снегопад начался на севере Москвы