Высота сугробов в Москве превысила 50 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сугробы в Москве преодолели отметку 50 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К утру среды высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, стала самой высокой с начала зимы и в впервые за нынешнюю зиму превысила полуметровую отметку – составив 53 сантиметра", – сказал специалист, отметив, что показатель составляет 147% от климатической нормы.

За прошедшие сутки высота снежного покрова в столице выросла на 11 сантиметров. При этом рекорд по-прежнему остается за 7 февраля 1999 года. Тогда сугробы в Москве достигли 58 сантиметров.

Между тем на Балчуге снежный покров поднялся до 43 сантиметров, в Тушине – до 56 сантиметров. В подмосковном Волоколамске сугробы выросли до 57 сантиметров.

В среду, 7 февраля, в городе продолжатся снегопады. Интенсивные осадки будут сопровождаться ветром до 15–17 метров в секунду. В результате сугробы в столице вырастут до 10 сантиметров.

В связи с непогодой коммунальные службы Москвы перевели в усиленный режим работы. Они будут очищать дороги в городе от снега по мере необходимости.



"Утро": -5 градусов ожидается в столице 7 февраля