Синоптик рассказал, когда циклон "Ольга" покинет столицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Циклон "Ольга" принесет в Москву сильные, но краткосрочные снегопады, которые продлятся до вечера среды, 7 февраля. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, циклон зародился на юге Гренландии – там, где Гольфстрим меняет направление, прошел через Исландию, Англию, Германию и 6 февраля добрался до России, в частности до Москвы. Его пик придется на 7 февраля.

Говоря о названии, Цыганков отметил, что имена циклонам обычно дают немецкие метеорологии – они же дали воздушным массам имя "Ваня" в декабре 2023 года. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также объяснял, что имена циклонам в умеренных широтах не присваивает ни одна национальная метеослужба – этим занимаются метеорологи из Свободного университета Берлина: они за деньги присваивают таким воздушным массам имена.



Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета В среду нас ожидает сильный снег, порывистый ветер 15–17 метров в секунду, сугробы вырастут до 10 сантиметров. Температура воздуха будет -3…-5 градусов днем.

Продлится снегопад до вечера среды, затем циклон уйдет в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье. При этом сразу после этого в столичном регионе наступит похолодание, которое продержится до воскресенья, 11 февраля.

"В четверг, 8 февраля, будет -10..-12 градусов днем, на следующий день ожидается -19…-21 в Москве, по области температура может опуститься до -24. В пятницу днем стрелки термометров покажут -11…-13 градусов, в субботу – около -9…-14, а в воскресенье будет -7…-12. Осадков в эти дни не ожидается", – добавил Цыганков.

В ночь на понедельник температура будет не ниже -8 градусов, а уже в понедельник ожидается около -2 градусов, заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление 7 февраля "рухнет на самое барическое дно" и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года.