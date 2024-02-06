Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады 7 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Североатлантический циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, из-за чего в среду, 7 февраля, выпадет около четверти месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

"С полудня (7 февраля. – Прим. ред.) зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9–12 миллиметров осадков", – уточнил синоптик.

По его словам, есть вероятность превышения суточного рекорда осадков 1995 года, когда в столице выпало 9,5 миллиметра осадков. Вместе с тем высота сугробов на метеостанции ВДНХ может вырасти на 7–10 сантиметров, достигнув полуметровой высоты. Снегопад будет продолжаться до середины ночи 8 февраля, добавил Тишковец.

В ночь на 7-е число в Москве ожидаются морозы от минус 7 до минус 10 градусов, а по области – до 12 градусов мороза. Днем потеплеет до минус 3 – минус 5 градусов в Москве и до 2 – 7 градусов мороза – по области. Ветер будет достигать 10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, подчеркнул синоптик.

"Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года", – уверен он.

Кроме того, специалисты ЦОДД также предупреждают гостей и жителей столицы о сильном снегопаде. По информации московского Дептранса, для передвижения по городу лучше использовать метро, МЦК и МЦД.

"Про прогнозам синоптиков, снегопад продлится весь день", – подчеркнули в ведомстве.

Также в ЦОДД напомнили, что наземный городской транспорт, автобусы, электробусы и такси, передвигаются быстрее за счет движения по выделенным полосам. Водителям посоветовали быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, а также не отвлекаться на мобильный телефон.

Об интенсивных снегопадах ранее предупреждал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Помимо большого количества осадков, в городе также ожидается постепенное снижение температуры, отметил он.

В столичном регионе также продлили желтый уровень погодной опасности до вечера 7 февраля. Причиной тому – гололедица. Кроме того, жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на общественный транспорт для поездок в течение 6 февраля.

Желтый уровень опасности в столице продлили из-за гололедицы до вечера 6 февраля