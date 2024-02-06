Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит до одного сантиметра 6 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Прирост свежевыпавшего снега в столице во вторник, 6 февраля, составит до одного сантиметра. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Под особым контролем городских служб находятся пешеходные зоны и тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к объектам социнфраструктуры.

Между тем неблагоприятные погодные условия не повлияли на работу крупных столичных аэропортов. Шереметьево, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.

В среду, 7 февраля, в Москве вновь ожидаются интенсивные осадки. Вместе со снегопадами в городе начнет понижаться температура воздуха. По прогнозам синоптиков, она может опуститься до 15–20 градусов мороза.



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