Аэропорты сообщили о штатной работе на фоне сильного снегопада в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные аэропорты работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей авиагаваней.

В Домодедово заявили, что аэропорт является всепогодным, он работает без отклонений от расписания. В свою очередь, в пресс-службе Шереметьево сообщили, что работа аэропорта не нарушена.

Аналогичная ситуация обстоит и во Внуково. Представитель авиагавани указал, что аэропорт осуществляет деятельность в штатном режиме.

В связи со снегопадом в российской столице водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом для поездок. По данным Дептранса, снег будет идти весь день.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 7 февраля столичный регион накроют интенсивные снегопады. По его словам, они будут сопровождаться постепенным снижением температуры.

В среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Это связано с североатлантическим циклоном "Ольга", который принесет в Москву рекордные снегопады.

Желтый уровень опасности в столице продлили из-за гололедицы до вечера 6 февраля