Москвичей предупредили об интенсивных снегопадах 7 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в среду, 7 февраля, ожидаются интенсивные снегопады, которые будут сопровождаться постепенным снижением температуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Сначала мы ожидаем довольно интенсивные снегопады в среду – не исключено, что будет обновлен рекорд по количеству суточных осадков. А так мы наблюдаем общую тенденцию на понижение температуры", – отметил синоптик.

6 февраля в Москве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Как уточнили в российском Гидрометцентре, днем столбики термометра в столице покажут от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье – от минус 1 до минус 6 градусов.

До 21:00 6 февраля в Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. На этой неделе жителей и гостей столице также ожидает похолодание. Температура воздуха в городе может опуститься до минус 21 градуса.

"Утро": -3 градуса ожидается в столице 6 февраля