Солнце светило в январе в Москве на три часа больше нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В январе в Москве была морозная погода, однако месяц порадовал жителей столицы солнцем. Оно светило в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц, сообщила в своем телеграм-канале специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Самыми солнечным днями стали 8, 13 и 21 января. Тогда жители Москвы наблюдали солнце более 5 часов в сутки.

"В период с 14 по 18 января солнце так не пробилось сквозь плотную облачность. И с 23 по 31 января жители столицы были лишены солнечного света", – отметила синоптик.

По ее словам, самым облачным в столице оказался январь 2021 года, когда солнце появлялось на 10 часов, а самым светлым стал январь 2010 года с количеством 75 часов.

В предстоящие выходные в российской столице ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы. Как отметила Позднякова, 3 февраля прогнозируется 735 миллиметров ртутного столба, а 4 февраля – 727 миллиметров ртутного столба.

При этом февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля