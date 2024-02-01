Среднесуточная температура в Москве в январе была на 3,9 градуса ниже нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Средняя суточная температура воздуха в минувшем январе в Москве была ниже нормы на 3,9 градуса, месяц завершился оттепелью. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"В Москве средняя суточная температура воздуха на ВДНХ составила минус 10,1 градуса, что на 3,9 градуса ниже нормы. <...> минимальная температура отмечалась 4 января и составила 27 градусов. А максимум – плюс 2,1 градуса – пришелся на 30 января", – сообщила она.

По словам синоптика, за прошедший месяц в российской столице выявили четыре оттепели. Позднякова добавила, что в январе выпало 45,1 миллиметра осадков, что составляет 87% от нормы. Высота сугробов в течение месяца колебалась от 13 до 46 сантиметров, заключила эксперт.

Первые дни февраля в столице будут теплыми, столбики термометра покажут плюс 3 градуса. Однако, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, с 7 февраля в Москву вернется похолодание до минус 5 градусов.

Последний месяц зимы в Москве ожидается на 3–4 градуса теплее климатической нормы. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.

Температура воздуха в столице может подняться до 3 градусов 1 февраля