Синоптик заявил, что на всей европейской территории РФ одинаковая температура

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В настоящее время на всей европейской территории РФ установилась одинаковая температура, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет RT.

"До конца недели температура по всей территории страны выше нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется. Связано это с тем, что на европейскую территорию страны, на Урале и в Западной Сибири на температурный режим оказывает влияние атлантический воздух", – объяснил он.

В свою очередь, на восточной периферии температурные показатели близки к нормальным значениям, добавил эксперт. При этом на западной части Красноярского края температура заметно выше.

Вильфанд обратил внимание, что ветер в Калининградской и Мурманской областях, а также в ЯНАО дует со скоростью 23–25 метров в секунду. Это последствия влияния циклонов в Северном Ледовитом океане, уточнил он.

Снег и гололедица, по словам синоптика, прогнозируются в Приморье. Опасные погодные условия ожидаются на Курильской гряде, где ветер усилится до 38 метров в секунду, предупредил Вильфанд.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице 1 февраля может приблизиться к максимальной для этой даты. Она уточнила, что рекорд был установлен в 2015 году, когда температура поднялась до 3,1 градуса.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что минувший вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. В этот день температура поднялась до 2,1 градуса.



30 января стал самым теплым днем в Москве с начала месяца