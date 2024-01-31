Минувший вторник, 30 января, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минувший вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. В этот день температура поднялась до плюс 2,1 градуса, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"До рекорда этого дня далеко – суточный максимум для 30 января составляет 3,0 градуса и принадлежит 2016 году", – рассказал он.

Кроме того, суточные рекорды тепла 30 января обновились в Калевале, Карелии, Вологде, Кологриве, Мезене и на острове Жижгин. В данных местах были побиты рекорды 1989 года.

Вместе с тем руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов пообещал москвичам гололедицу, мокрый снег и резкое потепление в начале февраля. В среду и четверг, 31 января и 1 февраля температура прогнозируется выше нормы на 5–7 градусов.

"То есть дневная температура будет положительная, в ночные часы ожидаются небольшие заморозки. Это может привести к образованию гололедицы. До пятницы в столице существенных осадков не ожидается", – сообщает News.ru.

По его словам, 2 февраля в столице будет мокрый снег, а столбики термометров начнут понижаться до минус 6 градусов. Порывы ветра в этот день могут достичь 12–14 метров в секунду.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что январь в городе закончится антициклоном. Атмосферное давление ожидается выше нормы на 7–12 единиц. В первых числа следующего месяца Московский регион попадет в глубокую барическую ложбину, предупредила метеоролог.

"Но на температурном режиме это практически не скажется. Неделя ожидается теплой – по январским меркам. Аномалия температуры воздуха составит 3–5 градусов", – сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика.

По данным Гидрометцентра РФ, на текущей неделе в Москву придут теплые и влажные воздушные массы с Атлантики. Благодаря им в городе будет преобладать облачная погода с осадками.

"Осреднение данных наблюдений за температурой за 30 лет показывает, что самые холодные дни в годовом ходе отмечаются в конце января – начале февраля. Но иногда бывает совсем по-другому: вместо морозов отмечается теплая погода", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что объявленный в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до 21:00 пятницы, 2 февраля. Также с 21:00 31 января до 21:00 1 февраля в Москве и области объявлено предупреждение о гололеде.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 31 января