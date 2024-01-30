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30 января, 17:45

Общество

30 января стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 30 января, стал самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в 15:00 температура воздуха на метеостанции на ВДНХ поднялась до 1,8 градуса. Между тем на Балчуге воздух прогрелся еще сильнее – до 2,2 градуса.

"Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе", – отметила синоптик.

До этого стало известно, что 1 февраля в Москве ожидается весенняя погода. Четверг станет самым теплым днем недели в столице. Воздух в городе местами прогреется до трех градусов тепла.

Желтый уровень погодной опасности продлили в столице до 2 февраля из-за гололедицы

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