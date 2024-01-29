Москвичам пообещали весеннюю погоду 1 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весенняя погода придет в столицу в четверг, 1 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует Агентство "Москва".

"С 30 января по 2 февраля температурный режим в Москве будет однородный, условий для существенных осадков нет. 30 января ночью – от минус 3 до минус 1 градуса, а днем – от минус 1 до 2 градусов. 31 января – аналогичная погода и облачно. Самый теплый день недели – 1 февраля", – отметил он.

По его словам, в дневное время в этот день температура в Москве будет колебаться в диапазоне от 1 до 3 градусов, а в Подмосковье она может подняться до 4 градусов. Вильфанд обратил внимание, что такие показатели обычно бывают в третьей декаде марта.

На следующий день, 2 февраля, ночью ожидается от минус 5 до 0 градусов, а днем – от минус 4 до 1 градуса, заметил синоптик.

По прогнозу специалиста, в рабочие дни температура будет превышать норму на 5–6 градусов. Вильфанд добавил, что здесь применимо понятие "север перекрыт", когда чувствуется влияние только теплых воздушных масс, а весь холод остается за пределами умеренных широт. Однако позже зимняя одежда еще пригодится, резюмировал он.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 30 января из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00. По данным синоптиков, 29 и 30 января температура ожидается в пределах минус 2–4 градусов.

Ранее специалист "Метеобюро Москвы" Татьяна Позднякова сообщила, что январь в Москве завершится антициклоном с высоким атмосферным давлением, однако в начале февраля столица попадет в глубокую барическую ложбину. По ее словам, в первых числах следующего месяца давление резко понизится, но на температуре это не скажется.



Синоптики спрогнозировали в Москве потепление до 4 градусов к середине недели