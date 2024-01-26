Прирост свежевыпавшего снега в Москве стал самым большим за последние 5 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прирост свежевыпавшего снега с начала зимнего сезона в столице достиг 148 сантиметров, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик отметила, что это самое большое количество за последние пять лет. Норма за сезон уборки снега, который длится до 15 апреля, уже выполнена.

"Впереди еще два месяца с отрицательной температурой воздуха и осадками в виде снега. Можно предположить, что к середине весны количество свежевыпавшего снега в Москве превысит норму в полтора раза", – заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что за прошедший день в столичном регионе выпало 3–4 миллиметра осадков. В частности, таким количеством осадков накрыло Москву за день 25 января и ночь 26 января. На метеостанции Балчуг в центре Москвы была выполнена месячная норма осадков.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, оттепель уйдет из города в конце рабочей недели. В воскресенье, 28 января, температура будет примерно соответствовать климатической норме.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 26 января