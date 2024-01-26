За минувшие сутки в московском регионе выпало 3–4 миллиметра осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За прошедший день в столичном регионе выпало 3–4 миллиметра осадков, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

В частности, таким количеством осадков накрыло Москву за день 25 января и ночь 26 января. На метеостанции Балчуг в центре Москвы была выполнена месячная норма осадков.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, оттепель уйдет из города в конце рабочей недели. В воскресенье, 28 января, температура будет примерно соответствовать климатической норме.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 26 января