Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Рабочие расчищают от снега столичные дороги, тротуары, парковки и дворы.

"В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – говорится в публикации.

Ведомство обращает внимание граждан на то, что места, где проходят такие работы, ограждаются специальными лентами. Горожан просят быть внимательнее и не заходить за ограждение.

В среду, 24 января, в Москве температура будет в диапазоне от минус 1 до 1 градуса. В городе может образоваться гололедица. Водителей просят не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами.

За прошедшие сутки в столице прирост снежного покрова местами достиг трех сантиметров. В частности, на главной метеостанции Москвы ВДНХ его высота составила 42 сантиметра, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. При этом нормой является 30 сантиметров, уточнил синоптик.

Жителей и гостей столицы призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега в городе. Дептранс Москвы отметил, что автобусы, электробусы и такси быстрее едут по выделенным полосам.



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